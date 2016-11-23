МЭР: профицит внешней торговли России в январе – октябре снизился на 44%

В январе - октябре 2016 г. положительное сальдо торгового баланса России снизилось на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $71,5 млрд, говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития. Об этом сообщает «Прайм». По оценке ведомства, экспорт России за 10 месяцев снизился на 21,3% в годовом выражении до $226 млрд, импорт снизился на 2,8% до $154,6 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы, положительное сальдо торгового баланса России в январе - сентябре составило $72,1 млрд, что на 43,2% ниже, чем год назад.