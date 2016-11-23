Баффетт разбогател на $11 млрд после победы Трампа – CNBC

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, поддерживавший во время предвыборной гонки в США Хиллари Клинтон, увеличил свое состояние за период после победы Дональда Трампа более чем на $11 млрд. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Состояние Баффетта выросло вследствие наблюдающегося в США после победы Трампа роста курса акций, в первую очередь компаний финансового сектора. Причиной тому стали планы будущего президента ослабить регулирование этого сектора.

Баффетт контролирует холдинговую компанию Berkshire Hathaway. Благодаря росту котировок финансовых компаний, входящих в ее портфель, состояние Баффетта увеличилось на $4,3 млрд. Еще на $3,8 млрд он стал богаче за счет роста рыночной капитализации самой Berkshire Hathaway. Кроме того, возросли в цене принадлежащие Баффетту долгосрочные опционы на покупку 700 млн акций Bank of America, что принесло миллиардеру дополнительно $3 млрд. В общей сложности после победы Трампа Баффетт стал богаче на $11,1 млрд, отмечает CNBC.

Ключевые индексы американского фондового рынка во вторник обновили исторические максимумы на фоне оптимизма, вызванного победой Трампа. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 19 000 пунктов, поднявшись на 0,35% до 19 023,87 пункта.

Согласно последнему рейтингу журнала Forbes 86-летний Уоррен Баффетт занимает третье место в США по размеру состояния, которое составляет $71,2 млрд.

Во время предвыборной гонки Баффетт, поддерживавший Хиллари Клинтон, лично подвозил на машине на избирательный участок в родном городе Омаха (штат Небраска) избирателей, которым было трудно до него добраться. На минувшей неделе Баффетт заявил, что не поддерживал избранного президента США, но считает, что Трампу нужно дать шанс.