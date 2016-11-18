Победа Трампа обеспечила доллару лучшие две недели в паре с иеной с 1988 года

Укрепление доллара к иене за последние две недели является самым стремительным за 28 лет, и основная причина такой динамики - победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и связанные с ней надежды на усиление экономического роста и инфляции, а также более быстрое повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

За эти две недели доллар подорожал к иене на 7,8%.

Курс доллара к иене поднялся к 9.08 мск 18 ноября до 110,58 иены против 110,12/$1 в четверг, ранее в ходе торгов доллар достигал 110,78 иены - максимума с 1 июня. Евро в паре с японской нацвалютой сдержанно дорожает - со 117,02 до 117,13 иены.

При этом евро стоил $1,0595 по сравнению с $1,0626 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.

Шансы на повышение ставки ФРС до конца 2016 г. увеличились до 96% с 76% в позапрошлую пятницу - перед президентскими выборами.

«Чрезмерные ожидания в отношении процентных ставок и инфляции в США движут долларовым ралли, и это пугает, - говорит старший фондовый менеджер Shinkin Asset Management Дзюн Като. - Рынки находятся в той фазе, когда люди вынуждены следовать за восходящим трендом, который поддерживают голые ожидания, даже если они не верят в устойчивость такого тренда».

Доходность эталонных 10-летних US Treasuries обновила самый высокий уровень с начала года - 2,278% на конец основной сессии в четверг, а премия по сравнению с госбумагами Германии расширилась до максимума за 27 лет - 1,99 процентного пункта. Спред доходности с японскими бондами увеличился до максимума с января 2014 г.