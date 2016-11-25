Шувалов считает, что самая тяжелая ситуация для российской экономики позади

Самая тяжелая ситуация для российской экономики позади, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом он заявил на Российско-сингапурском бизнес-форуме.

«Мы уверены, что самое тяжелое в российской экономике позади, мы переживали сложный период с первого квартала 2015 г., даже можно сказать, с последнего квартала 2014 г.», - сказал он.

Сотрудники Института социологии РАН на основе данных пятой волны мониторинга социальных настроений пришли к выводу, что спустя два года после начала кризиса ощущения россиян и их оценка происходящего с ними и со страной, похоже, вернулись на уровень осени 2014 г. – жители страны адаптировались, кризис уже не воспринимается ими так остро.

Сейчас людей, которые видят какие-либо перемены к лучшему, стало больше (30% против 19% в марте 2016 г.), а к худшему – меньше (хотя их все еще 51%). В менее мрачных тонах люди видят и будущее: 8% говорят, что их материальное положение уже улучшилось, а почти каждый четвертый (24%) ждет улучшений в ближайший год.