Шувалов: с макроэкономикой у России нет проблем

Макроэкономическая ситуация в России будет практически идеальной при достижении цели по инфляции, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на конференции по созданию благоприятного инвестиционного климата в России.

«У нас по макроэкономике никаких проблем нет. Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем. У нас есть единственный параметр, по которому если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальная, - это контролируемая инфляция», - сказал Шувалов.

Первый вице-премьер признал, что власти критикуют за то, что они не обеспечивают низких процентных ставок по кредитам для экономики. «Все видят, как мы работаем и как мы спорим. Единой позиции по поводу того, насколько мы должны жестко добиваться показателей по инфляции, нет. Но есть независимый от правительства регулятор, он обладает всеми полномочиями», - отметил он. Шувалов подчеркнул, что правительство хотело бы большей доступности кредитов для субъектов экономики. « Она (эта задача) для правительства болезненна», - сказал он.

Ключевая задача ЦБ - достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. По оценке председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, достижение этой цели возможно и объяснимо структурными изменениями в экономике России.