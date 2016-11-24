Набиуллина: Инфляция ниже 4% навредит экономике

Инфляция ниже 4% навредит российской экономике, так как снизит стимулы для инвестирования, заявила журналу Forbes председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, и при достижении целевого уровня по инфляции в 4% Россия останется среди стран с высокой инфляцией и окажется на 126-м месте по этому показателю среди 189 государств. Низкая инфляция поставит отечественный бизнес в совершенно новые условия, к которым в России не привыкли.

Попытки стимулировать экономику с помощью эмиссии и высокой инфляции имеют краткосрочный эффект, долгосрочному устойчивому подъему способствует низкая инфляция, отметила Набиуллина. Но она предупредила, что и массовая дефляция по всем секторам экономики вредна для стран с развивающимися экономиками, к которым относится и Россия. Поэтому многие из таких стран выставляют ориентиры по инфляции выше 2%, как в большинстве развитых стран, – на уровне 3–4%, иногда 5%.

Также председатель ЦБ констатировала, что управление валютными курсами уходит в прошлое, потому что фиксировать курс, когда внешние условия изменчивы, разорительно. Плавающий курс, по ее мнению, эффективнее для российской экономики, так как позволяет лучше адаптироваться к меняющимся внешним условиям.

«Соответственно, экономике нужны новые якоря: стабильно низкая инфляция и низкие ставки», – отметила Набиуллина. По ее словам, стабильно низкая инфляция обеспечивает стабильно низкие процентные ставки для бизнеса, и компании могут строить планы. «Уровень кредитных ставок для многих предприятий гораздо важнее, чем валютный курс. Мы пока этого не понимаем», – подчеркнула Набиуллина. Курс рубля, по ее словам, напрямую влияет на импортеров, экспортеров и на тех, у кого есть долги в валюте. Но процентная ставка и инфляция влияют на всех, передает Forbes. «В основном у нас рублевые операции, и очень важно, чтобы рубли не обесценивались. Инфляция 4% – это уровень, который позволяет не слишком много думать об обесценении рублевых активов и обеспечивает достаточную стабильность», – объяснила она.