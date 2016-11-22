Инфляция в России по итогам года составит около 5,8% – Путин

Инфляция в России по итогам года составит около 5,7-5,8%, это самый низкий показатель за новейшую историю России, заявил президент Владимир Путин.

«Напомню, что за новейшую историю самый низкий показатель у нас был в 2011 г. - 6,1%, в этом году, скорее всего, будет ниже 6%, и это хорошо», - заявил глава государства в ходе «Форума действий» ОНФ.

Базовый прогноз Банка России по инфляции на 2016 г. – 5,5-6%.

С 1 января по 14 ноября потребительские цены выросли на 4,8%.