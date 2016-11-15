Инфляция в 4% «уполовинивает сбережения» примерно за 17 лет - Банк России

Инфляция в размере 4% может сократить сбережения вдвое в течение 17 лет, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев на встрече банкиров с руководством регулятора.

«Инфляция имеет достаточно разрушительные последствия для всего общества: это и неопределенность, и непредсказуемость, и выгорание сбережений. Тот уровень в 4%, который мы заявляем как цель, уполовинивает сбережения где-то за 17 лет. Уровень в 10%, даже в 6% - (сократит сбережения наполовину за период) между 7 и 13 годами», - сказал он.

По словам Дмитриева, недопустимы как высокие, так и низкие значения инфляции. «Нужно уйти от границы нулевого или даже снижения цен потому, что дефляция может иметь такие же негативные последствия, как и высокая инфляция. Отчасти мы сейчас наблюдаем это в строительной отрасли, где снижение цен очень негативно влияет на качество этой отрасли, её устойчивость», - высказал мнение он.

Он подчеркнул, что главная идея не в достижении определенных цифровых значений по инфляции, а в обеспечении ее предсказуемости и устойчивости. «Сама по себе цель в 4% - эта цифра не имеет под собой никакого магического обоснования. Это могло бы быть и 4,5%, и 3,5%. Нет строгого арифметического расчета, почему именно 4%. Мы отмечаем, что сама по себе инфляция важна, когда она устойчива и предсказуема. С этих позиций 10%, предсказуемых каждый год одинаково, к ним тоже можно приспособиться. Но законы инфляции таковы, что чем она выше, тем она становится более непредсказуемой, сложнее для управления, более спонтанной», - добавил Дмитриев.