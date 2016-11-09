ЦБ: Годовая инфляция в России сейчас составляет 6,1%

Инфляция в России в годовом выражении в настоящее время составляет 6,1%, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду.

Он добавил, что цель по инфляции в 4% в 2017 г. достижима.

«Ровно год назад, осенью 2015 г., годовые темпы инфляции превышали 15%, а сегодня они составляют 6,1%, то есть снизились более чем в два раза. (. . .) Достижение целевого показателя по инфляции в 4%, в которое, если честно, мало кто из внешних аналитиков верил год назад, теперь уже не только руководителям Банка России, но и большинству внешних наблюдателей и экспертов представляется вполне реалистичной и достижимой задачей», - заявил Тулин.

При этом он подчеркнул, что достижение и поддержание ценовой и финансовой стабильности само по себе не обеспечивает экономического процветания.

Тулин напомнил , что Банк России ожидает инфляцию в 2016 г. на уровне 5,5-6%.