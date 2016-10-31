Инфляция в России с начала года сохранилась на историческом минимуме – Минэкономразвития

Инфляция в России с начала года сохранилась на историческом минимуме, следует из мониторинга Минэкономразвития текущей ситуации в экономике России.

«С начала года инфляция сохранилась на низком уровне – 4,1%, что стало минимальным показателем в современной российской истории. За годовой период инфляция снижается с июля – в сентябре до 6,4%», – говорится в мониторинге.

В сентябре рост цен на потребительском рынке возобновился, однако сохранился на низком уровне, отмечает министерство, после нулевого прироста в августе в сентябре инфляция составила 0,2%.

В октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла о том, что инфляция в России в 2016 г. будет близка к нижней границе прогноза ЦБ, который находится в диапазоне 5,5–6%, т. е. около 5,5%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию-2016 на уровне 5,8% и не будет намеренно пересматривать прогноз до конца года.

Ключевой задачей политики инфляционного таргетирования ЦБ является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г.