Спрос на облигации Московской области вчетверо превысил предложение

Спрос на облигации министерства финансов Московской области объемом 25 млрд руб. превысил 100 млрд руб., заявил сегодня министр финансов Московской области Антон Котяков. «Нам поступило более ста заявок от банков, от физлиц на приобретение облигаций. Совокупная стоимость заявленных заявок была более 100 млрд руб. Каждая заявка удовлетворялась в сумме 24,75% от заявки, так как имеющийся объем - 25 млрд руб.», - сказал министр.

«Сбор заявок был 23-го числа (ноября). Расчет по этим заявкам состоялся 29 ноября. То есть 30-го числа, сегодня, мы увидим на своем счете средства», - отметил Котяков. Срок обращения облигаций 7 лет, ставка купона - 9,65% годовых.

В последний раз правительство Московской области размещало долговые ценные бумаги в декабре 2008 г., объем выпуска составил 33 млрд руб. Решение о выпуске облигационного займа Минфин обосновал тем, что сейчас этот инструмент выгоднее для субъектов федерации, нежели кредиты. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета либо на погашение государственных долговых обязательств Московской области.

Программа внутренних заимствований Московской области на 2016-2018 гг. предполагает выпуск облигаций общим объемом 75 млрд руб. (по 25 млрд руб. в год).