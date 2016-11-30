Министр энергетики Саудовской Аравии раскритиковал Россию за ее позицию по сокращению нефтедобычи

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в среду в Вене о своей надежде на то, что Россия и другие не входящие в ОПЕК страны сократят производство примерно на 600 000 барр. в сутки. Их сотрудничество необходимо для достижения нужного эффекта, считают в Эр-Рияде. Об этом пишет Financial Times. Однако аль-Фалиху не нравится нынешняя позиция России, которая говорит лишь о замораживании добычи на текущем уровне, который в последнее время достиг максимума за постсоветское время. «Замораживание на рекордном уровне – это не вклад, это не соответствует тому, что делает ОПЕК. Мы с Россией обсуждали именно сокращение добычи не входящими в ОПЕК странами», - заявил министр.

Министр энергетики России Александр Новак сказал во вторник, что не поедет на заседание ОПЕК в Вену и что будет обсуждать позицию России, если страны картеля сначала договорятся между собой.

Ранее Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в энергетической сфере с целью стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов.