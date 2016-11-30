Цена нефти подскочила до $50 после заявлений Ирана и Ирака

Цена нефти в среду выросла после заявления Ирана о том, что у страны «хорошие ожидания» в отношении проходящей сегодня в Вене встречи ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

«Иран готов ограничить добычу на уровне, согласованном на сентябрьской встрече ОПЕК в Алжире», - заявил сегодня в Вене министр нефти Ирана Бижан Зангане, передало агентство MEHR. Производители нефти на встрече в Алжире достигли неформальных договоренностей сократить добычу до 32,5–33 млн барр. в сутки с тогдашнего уровня 33,24 млн баррелей. Однако в октябре они, по данным Международного энергетического агентства, увеличили ее до 33,6 млн барр. в сутки (по данным ОПЕК). Алжир предложил сократить добычу как раз с октябрьского уровня до 32,5 млн барр. в сутки, передает Bloomberg со ссылкой на двух делегатов, знакомых с ходом переговоров. По словам министра энергетики страны Нуреддина Бутерфы, представители стран ОПЕК согласились с этим предложением, так что «будет сокращение добычи <...> с квотами для каждой страны».

Затем с оптимистичным заявлением перед журналистами выступил министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби. Министры стран ОПЕК единодушно высказались за сокращение добычи во время встречи на завтраке в среду, сказал он. Соглашение будет действовать полгода, следить за ее исполнением будет специальный комитет. Аль-Ляиби надеется, что достижение договоренности приведет к росту цен выше $55 за баррель.

Котировки январского фьючерса на Brent подскочили на 7,2% до $49,7 за баррель с двухнедельных минимумов. Февральский контракт стоит более $50.

Накануне котировки нефти просели после известий о том, что предварительные 10-часовые переговоры не ослабили противоречий между нефтедобывающими странами. Рыночные аналитики оценивают шансы на соглашение о реальном сокращении добычи не выше 30%, пишет Bloomberg.

The Wall Street Journal пишет, что в Вене Тегеран готов согласиться ограничить добычу на уровне 3,97 млн барр. в сутки, который может быть достигнут в начале будущего года. По данным Financial Times, Эр-Рияд настаивал на сокращении Ираном добычи до 3,7 млн барр., хотя неофициально давал понять, что мог бы согласиться на 3,8 млн баррелей в день. При этом сам Иран предлагает саудитам снизить добычу на 1 млн баррелей в день, писало агентство Reuters.

Ирак, также сделав уступку, готов заморозить добычу на уровне, который подтверждают независимые источники: 4,55-4,6 млн баррелей в день. Вопрос об ограничении добычи в России пока остается открытым.

Ожидается, что в случае достижения соглашения цены поднимутся выше уровня в $50 за баррель, а в случае срыва сделки - упадут ближе к $40, отмечает «Интерфакс».