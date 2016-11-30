ОПЕК обсуждает большее снижение добычи – Reuters

Члены ОПЕК на переговорах в Вене обсуждают более масштабное сокращение нефтедобычи, чем предполагалось, - на 1,4 млн баррелей в сутки, а не на 1,1 млн-1,2 млн б/с, как сообщалось ранее, заявил Reuters близкий к переговорам источник.

Ранее в среду министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил журналистам, что ОПЕК обсуждает сокращение добычи до 32,5 млн б/с без учета Ливии и Нигерии. Октябрьский уровень добычи составлял 33 643 000 б/с.

Февральский контракт на Brent подскочил на этом сообщении на 6,5% - выше $50,4 за баррель, январский фьючерс на WTI - на 6,1%, до почти $48 за баррель.