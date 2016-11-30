Не ОПЕК единой жив нефтяной рынок

Третий раз за последние три года участники рынков с напряжением следят в конце ноября – начале декабря за переговорами стран ОПЕК о возможном сокращении нефтедобычи. В предыдущие два года отсутствие договоренности провоцировало последнюю, обвальную волну падения цен на нефть, до того снижавшихся несколько месяцев.

К 20 января 2016 г. такая волна опустила цену Brent до $27,1 за баррель. Играть на понижение и дальше у инвесторов не хватило нервов (после почти двух месяцев практически безостановочного падения!). Они стали закрывать короткие позиции, стимулируя рост цен, а пытаться снова открывать их на более выгодных уровнях вскоре стало просто опасно. Некоторые представители ОПЕК с удвоенной, если не с утроенной энергией заговорили о необходимости ограничить производство, и, главное, к ним присоединилась Россия, добывающая больше всех нефти в мире. И даже провал переговоров на эту тему в Дохе в апреле не сдержал рост котировок, поскольку в силу уже вступили фундаментальные факторы – добыча в странах за пределами ОПЕК демонстрировала значительное снижение.

Очередное заседание ОПЕК многие снова называют решающим. Котировки нефти прыгают туда-сюда – в зависимости от того, кто из участников переговоров (а также Россия) какой слух пустил или какое заявление сделал. Но это скорее шум, маскирующий тот факт, что влияние ОПЕК на рынок понемногу, но ослабевает. Да, после предварительной сентябрьской договоренности в Алжире сократить добычу на 240 000–740 000 баррелей в день цена Brent подскочила на 17%, но она так и не вышла из коридора $42–53 за баррель, в котором колеблется с апреля. За день до заседания в Вене, на котором, как предполагается, должны быть объявлены квоты на добычу, цена фактически находилась на уровне, с которого начался посталжирский рост.

Страны ОПЕК давно не отличаются соблюдением договоренностей. В октябре, т. е. уже после соглашения в Алжире, они увеличили добычу на 230 000 баррелей в день до рекордных 33,83 млн баррелей. То есть для того, чтобы оказать влияние на рынок за пределами первой спекулятивной реакции трейдеров, им нужно договориться о еще более значительных сокращениях, убедить Россию хотя бы не наращивать добычу, а потом все эти договоренности жестко соблюсти.

Между тем даже в традиционных нефтяных областях (норвежский и британский участки Северного моря, Канада, Бразилия) экономика добычи улучшилась из-за девальвации местных валют. Что уж говорить о сланцевых добытчиках в США, надежды на массовое банкротство которых не оправдались: банкроты списали долги, результатом чего стало снижение себестоимости производства. С мая количество нефтяных буровых в стране увеличилось на 50%, в последние недели нарастает и добыча, впервые за два года нефтедобывающие компании США увеличили инвестиции. Цена в $45–50 позволила им захеджировать поставки на долгие месяцы вперед. А тут еще Дональд Трамп грозится смягчить регулирование энергетики...