Американские нефтяники начали увеличивать инвестиции

Это происходит впервые после обвала цена на нефть в 2014 году и может поддержать экономику США

Американские нефтегазовые компании постепенно наращивают инвестиции в бурение скважин и в оборудование впервые с тех пор, как резко сократили их после обвала цен на нефть в 2014 г. Теперь их операционные издержки ниже, а цены на нефть немного восстановились, и рост буровой активности может придать небольшой толчок экономике США.

«Становится видно, что замороженные инвестиции начинают оттаивать, – образно описывает ситуацию Бернард Баумоль, главный экономист Economic Outlook Group. – Цены на энергоресурсы восстанавливаются, и это позволяет наиболее эффективным нефтедобытчикам снова увеличивать затраты».

По данным министерства торговли США, расходы компаний на горнодобывающее оборудование в III квартале выросли впервые за два года. В то же время инвестиции в инфраструктуру, связанную с геологоразведкой и бурением, сокращались самыми низкими темпами с конца 2014 г., и их небольшое восстановление выглядит все более вероятным. По данным Baker Hughes, число работающих буровых установок с мая выросло на 50% до 474, что свидетельствует о росте активности в секторе. «На фоне восстановления цен на нефть [с I квартала], которое очевидным образом влияет на число работающих буровых установок, мы ожидаем увеличения инвестиций в инфраструктуру и других капитальных затрат в энергетике», – говорит экономист UBS Сэмюэл Коффин.

Рост активности находит отражение в планах компаний. Pioneer Natural Resources увеличила запланированные на 2016 г. капитальные затраты с $2 млрд до $2,1 млрд из-за ввода в строй пяти дополнительных буровых установок. В 2017 г. она намерена инвестировать $2,7-2,8 млрд. Devon Energy немного увеличила бюджет до $1,3 млрд в середине 2016 г., но по-прежнему внимательно следит за ценами и рассчитывает размер инвестиций в 2017 г. По ее прогнозам, они составят около $2 млрд, если цены будут около $55 за баррель. «Если цены окажутся еще выше, мы определенно сможем повысить активность», – заявил в ноябре инвесторам гендиректор Devon Дэвид Хейджер.

Поставщики оборудования приветствуют даже небольшое увеличение затрат нефтяниками. «В последние полгода наблюдаетсяся медленный устойчивый рост» нефтяного бизнеса, отмечает Роб Барсик, президент Oseco, производящей клапаны, краны и прочие приборы для регулирования давления в том числе в скважинах.

Но есть и возможные подводные камни. При росте добычи увеличится предложение нефти, что негативно отразится на ценах, а затем – и на финансовом положении компаний. Во вторник к 15.00 мск североамериканская нефть WTI подешевела на 0,8% до $46,2 за баррель.

Тем временем инвестиции компаний в других секторах остаются невысокими, поэтому перспективы роста американской экономики особо не улучшились. Дополнительную неопределенность создает победа Дональда Трампа на выборах в США. Некоторые экономисты ожидают ускорения экономического роста за счет снижения налога на прибыль и увеличения расходов государства на инфраструктуру, а также корпоративных инвестиций. Другие аналитики считает реальным риском начало торговой войны. «Повышенная неопределенность, вероятно, будет ограничивать экономическую активность в США, пока Трамп не прояснит свою позицию», – считает Грегори Дако из Oxford Economics.

Перевел Алексей Невельский