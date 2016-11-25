Нефтяной рынок ждет сделку ОПЕК

Растут ожидания, что члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 30 ноября договорятся о сокращении добычи. Но остается вопрос: как сильно это повлияет на цены на нефть?

Дни, когда нефть стоила $100 за баррель, прошли вне зависимости от того, о чем договорятся участники картеля, уверены аналитики. По их мнению, наиболее вероятный сценарий – сильное заявление ОПЕК не даст ценам опуститься ниже $50 за баррель в 2017 г. Убедительная договоренность, включающая целевые значения добычи для каждой страны и механизм ее реализации, может стимулировать рост цен выше $55 за баррель. «Кажется все более вероятным, что сделка состоится. Но важно, какими будут детали», – говорит сырьевой стратег ING Bank Уоррен Паттерсон.

Провал переговоров может снова опустить цены ниже $40 за баррель, считают аналитики, ведь «ставки на то, что соглашение будет достигнуто, высоки», говорит портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Туммел.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики 14 банков почти не изменили свои прогнозы по сравнению с октябрем, что только подчеркивает неопределенность по поводу последствий сделки. По их оценкам, средняя цена Brent составит в 2017 г. $56, а WTI – $54 за баррель. В пятницу нефть немного подешевела, и в 18.00 мск Brent торговалась на уровне $48,3, а WTI - $47,3. Это по-прежнему в два с лишним раза меньше, чем в середине 2014 г.

В сентябре страны ОПЕК договорились сократить добычу, находившуюся на рекордно высоком уровне, до 32,5-33 млн баррелей в день. Но с тех пор она увеличилась еще сильнее и достигла 33,6 млн баррелей в день в октябре. Это означает, что подсчитать необходимый объем сокращений будет сложнее, а детали соглашения станут важнее. Саудовская Аравия сейчас поддерживает снижение до 32,5 млн баррелей в день и хочет, чтобы Россия и другие крупные нефтедобытчики, не входящие в ОПЕК, тоже сократили добычу на 500 000-600 000 баррелей в день.

Соглашение божно будет счесть убедительным, если оно будет содержать квоты для всех 14 членов ОПЕК, полагает аналитик Societe Generale Майкл Уиттнер. В прошлом картель не мог договориться об этом. «Вероятность заключения убедительного соглашения – 50 на 50», – считает Уиттнер.

Если ОПЕК не договорится 30 ноября, нефть WTI может подешеветь до $35 за баррель в начале 2017 г., полагают специалисты Credit Suisse. И наоборот, ограничение дневной добычи на уровне 32,5 млн баррелей на полгода сократит глобальный избыток предложения и поспособствует росту цен до $60 за баррель, считают они. Аналитики UBS ожидают, что в зависимости от итогов переговоров цены могут опуститься до $40 или превысить $50 за баррель.

Ожидания инвесторов тоже расходятся. На прошлой неделе управляющие активами увеличили как длинные, так и короткие позиции по Brent, по данным Intercontinental Exchange.

Ситуацию осложняет то, что не входящие в картель производители еще не согласились на сокращение добычи. Саудовская Аравия и другие влиятельные члены ОПЕК потеряют рыночную долю, если те не последуют их примеру и не снизят добычу. Россия сейчас добывает нефть рекордными темпами, а Бразилия и Мексика намекнули, что вряд ли станут значительно сокращать добычу.

Также нарушить планы ОПЕК могут производители сланцевой нефти в США. Если сделка приведет к росту цен, это позволит им снова нарастить добычу, говорят аналитики. Их буровая активность и так росла с начала лета, поскольку в некоторых регионах США нефтедобыча прибыльна даже при ценах на уровне $40-50 за баррель. «ОПЕК предстоит принять критически важное решение – сократить добычу и позволить американским нефтяникам воспользоваться ростом цен либо сохранить пассивный подход и позволить рынку найти баланс естественным образом», – отмечают аналитики Barclays.

Перевел Алексей Невельский