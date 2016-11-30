ОПЕК близка к договоренности о сокращении 1% мировой добычи – WSJ

Представители стран ОПЕК на встрече в Вене приблизились к заключению соглашения о сокращении нефтедобычи более чем на 1 млн барр. в день, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. По их словам, делегаты обсуждают снижение добычи до 32,5 млн барр. с 33,6 млн барр. в день (столько, по данным картеля, сейчас добывают входящие в него страны; последняя, октябрьская, оценка Международного энергетического агентства несколько выше – 33,83 млн барр.). Таким образом, объем сокращений составляет немногим более 1% мировой нефтедобычи.

Участники переговоров все еще пытаются разрешить поставленный Ираком вопрос, как подсчитывается объем добычи каждой из стран, рассказали источники WSJ. ОПЕК в своих расчетах полагается на вторичные источники – аналитиков, консультантов, трейдеров, сведения компаний, данные о фрахте и движении танкеров и др. Представители Ирака не раз заявляли в последние месяцы, что оценки ОПЕК занижают его добычу и квота для него должна отсчитываться от более высокого уровня.