Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки – Bloomberg

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн барр. в сутки, до 32,5 млн барр. в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным делегата.

Цена нефти в среду выросла после заявления Ирана о том, что у страны «хорошие ожидания» в отношении проходящей сегодня в Вене встречи ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка. Оптимистичные заявления министра нефти Ирака Джабара Али аль-Ляиби также способствовали росту стоимости нефти. Нефть марки Brent подорожала до более $51 за баррель впервые с 28 октября.

Рыночные аналитики оценивают шансы на соглашение о реальном сокращении добычи не выше 30%, пишет Bloomberg. Ожидается, что в случае достижения соглашения цены поднимутся выше уровня в $50 за баррель, а в случае срыва сделки - упадут ближе к $40, отмечает «Интерфакс».