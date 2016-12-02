Безработица в США упала до 4,6%

В ноябре в американской экономике было создано 178 000 рабочих мест, а уровень безработицы упал с 4,9% месяцем ранее до 4,6%. Это самый низкий показатель с августа 2007 г.

Ожидавшиеся ноябрьские данные по ситуации на рынке труда «были последнем препятствием на пути к декабрьскому повышению [процентных ставок Федеральной резервной системой США], и теперь оно однозначно устранено», сказал Financial Times Люк Бартоломью из Aberdeen Asset Management: «Теперь невероятно трудно представить, что может остановить ФРС».