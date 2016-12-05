Индекс PMI сферы услуг России в ноябре вырос рекордными с июля темпами

Индекс PMI сферы услуг России в ноябре 2016 г. вырос до 54,7 пункта с 52,7 пункта в октябре рекордными с июля текущего года темпами, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в ноябре достиг четырехлетнего максимума и составил 55,8 пункта против 53,7 пункта в октябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение.