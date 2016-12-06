Инфляция-2016 будет ниже официального прогноза – Минэкономразвития

Данные ноября позволяют говорить о том, что по итогам 2016 г. инфляция, скорее всего, будет ниже официального прогноза правительства в 5,8%, сказали в пресс-службе Минэкономразвития. Сегодня замминистра экономического развития Алексей Ведев сказал, что прогноз инфляции сохранен на этом уровне.

Росстат во вторник сообщил, что инфляция в ноябре составила 0,4%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков (0,5%), а за 11 месяцев цены выросли на 5,0%. «Рост цен на продовольственные товары по итогам ноября оказался ниже еженедельных данных», - объяснили в министерстве расхождение итоговой цифры по инфляции в ноябре (0,4%) с цифрой, которая получалась на основе еженедельного мониторинга (0,5%).