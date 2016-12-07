Украину назвали самой коррумпированной страной Европы

Украина воспринимается как наиболее коррумпированное государство Европы, следует из сообщения Европейского суда аудиторов к отчету по поддержке Евросоюзом Украины. «Несмотря на усилия в области реформ, Украина по-прежнему воспринимается как наиболее коррумпированная страна в Европе», - цитирует документ «Прайм».

Аудиторы пришли к выводу, что «доходная часть государственного бюджета подвержена негативному влиянию значительной теневой экономики». «Кланы олигархов продолжают оказывать главенствующее влияние на экономику, политику и СМИ страны», - приводит выводы аудиторов «Интерфакс».

Аудиторы оценивали положение дел в стране в период с 2007 по 2015 гг. в сфере управления госфинансами, борьбы с коррупцией и газового сектора. Они должны были выяснить, являлась ли предоставленная Еврокомиссией помощь эффективной.

Ранее Брюссель одобрил выделение финансовой помощи Украине в размере 11,2 млрд евро на 7 лет.