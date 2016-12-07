Силуанов: страховые взносы в ФОМС не повысят в 2019 году

Министр финансов Антон Силуанов сегодня заявил, что повышения страховых взносов в Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) с 2019 г. не будет.

Комитет Госдумы по бюджету на этой неделе отклонил правительственный законопроект о повышении страховых взносов в ФОМС с 5,1 до 5,9% в 2019 г. О решении правительства увеличить ставку на 0,8 п. п., а общие отчисления во внебюджетные фонды – до 30,8% говорил ранее сам Силуанов. Это принесло бы ФОМСу в 2019 г. дополнительно от 182 млрд до 190 млрд руб. и покрывало бы дефицит бюджета фонда до 2025 г., оценивала замминистра труда Наталья Хорова.

Поправку о повышении взноса не успели принять до второго чтения бюджета 7 декабря, поэтому ставка на 2019 г. теперь будет обсуждаться в 2017 г. По действующему сейчас законодательству с 2019 г. общая ставка взносов должна вырасти до 34%.