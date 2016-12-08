Минэкономразвития одобрило 2%-ную надбавку на ремонт путей к железнодорожным тарифам

Министерство экономического развития, как и Министерство транспорта, предлагает максимальную 2%-ную целевую надбавку на капитальный ремонт путей на 2017 г. в дополнение к 4%-ной индексации грузовых ж/д тарифов, хотя по факту она может быть чуть ниже.

«Мы за 2%», - сообщил директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития Ярослав Мандрон. «Но указанная надбавка не будет вводиться для пассажирских перевозок за услуги инфраструктуры», - добавил он.

Грузовые тарифы на 2017 г. в России было решено дополнительно проиндексировать в пределах 2% к 4%, утвержденным в прогнозе социально-экономического развития, с условием последующего исключения этого повышения из базы индексации на 2018 г. Это следует из протокола пятничного совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведев. В качестве срока представления предложений Минтранса, Минэкономразвития и ФАС по конкретной величине надбавки значилось 7 декабря.

Целевая надбавка предполагается на капитальный ремонт инфраструктуры. Правительственная комиссия по транспорту под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича будет следить за использованием средств.

В среду глава департамента государственной политики в области ж/д транспорта Минтранса Вячеслав Петренко заявлял агентству, что его ведомство предлагает максимальную 2%-ную целевую надбавку в дополнение к 4%-ной индексации грузовых ж/д тарифов в 2017 г.