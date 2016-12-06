Индексация железнодорожных тарифов составит 4% с надбавкой за скорость 2% в 2017 году

Правительство согласовало рост железнодорожных тарифов на уровне 4% с надбавкой за скорость 2%, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Это решение (об индексации на 4% + 2%) уже принято, оно будет претворено в жизнь уже тарифным регулятором», – сообщил Артемьев. Он добавил, что ФАС проследит, чтобы перевозки по железным дорогам осуществлялись быстрее после получения дополнительных 2% индексации.

«Теперь мы будем очень внимательно следить, чтобы железная дорога побыстрей ездила, потому что потребитель будет оплачивать выше. Ну а раз он заплатит больше, мы будем очень внимательны к тому, чтобы потребитель получил за эти деньги то, что ему предписывалось получить», – сказал Артемьев.

В конце октября совет потребителей при РЖД предлагал вице-премьеру Аркадию Дворковичу добавить дополнительно 1–2% к тарифам в качестве премии за повышение скорости движения грузов на 20% в 2014–2015 гг. Предложение грузоотправителей стало альтернативой предложению РЖД дополнительно индексировать в 2017 г. тарифы на перевозку грузов II и III тарифных классов на 2,2–4,2%, а на порожний пробег вагонов – на 2,75%. Другие предложения РЖД – индексировать тариф за порожний пробег на 10% или продлить действие экспортной надбавки в размере 13,4%. Иначе, уверяла РЖД, ее убыток в 2017 г. составит 142,4 млрд руб.