ЕЦБ сократит ежемесячную скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято сегодня по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финансового регулятора.

Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

При этом ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне 80 млрд евро до марта 2017 г. Однако с апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ будет выкупать активы на сумму 60 млрд евро в месяц.