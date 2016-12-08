ЕЦБ повысил прогнозы роста ВВП и инфляции еврозоны на 2017 год

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 г. до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%, сообщил президент ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг, 8 декабря, заседания.

Прогноз экономического подъема в регионе на 2018 г. сохранен на уровне 1,6%.

В 2019 г., согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны увеличится на 1,6%.

Прогноз инфляции на 2017 г. был повышен экспертами Центробанка до 1,3% с 1,2%, прогноз на 2018 г. - понижен до 1,5% с 1,6%.

В 2019 г. средняя инфляция в еврозоне составит 1,7%, прогнозируют в ЕЦБ.