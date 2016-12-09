Роспотребнадзор опроверг возможность отключения сотовой связи в метро

В Роспотребнадзоре отвергают возможность отключения сотовой связи в метро в связи с тем, что операторы не предоставили руководству метрополитена разрешительные документы на базовые станции. Ведомство опровергло риск ухудшения доступа к услугам сотовой связи в метро. «На сегодняшний день речь о каком бы то ни было отключении сотовых станций в метро не идет, процесс получения разрешений на станции идет в штатном режиме», - передает ТАСС заявление пресс-службы Роспотребнадзора. Доступ москвичей к полному спектру услуг остается приоритетом, утверждают в ведомстве.

По данным «Ведомостей», на предоставлении сотовыми компаниями документов на базовые станции - санитарно-эпидемиологических заключений и заключений о согласовании функционирования радиотехнического оборудования - настаивали представители метрополитена в письме к сотовикам от 7 декабря. В нем говорилось, что по предписанию Роспотребнадзора метрополитен обещал отключить электропитание базовых станций, на которые не оформлены документы. Такое решение было принято на совещании представителей метрополитена и Роспотребнадзора.

В метро работает как минимум 600-700 базовых станций. Санитарно-эпидемиологические заключения действуют три года, но на большинство базовых станций «большой тройки» срок заключений истек. Операторы не продлевают их, поскольку уже согласовали планы по модернизации сетей в метро к чемпионату мира по футболу 2018 г.