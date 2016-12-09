В московском метро может пропасть связь

Уже сегодня, 9 декабря, сотовые компании должны предоставить Московскому метрополитену разрешительные документы на базовые станции – санитарно-эпидемиологические заключения и заключения о согласовании функционирования радиотехнического оборудования. Это следует из письма метрополитена в сотовые компании от 7 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией, текст письма подтвердил источник в правительстве Москвы и сотрудник одного из операторов. Получение письма подтвердил представитель «Мегафона» Павел Ларин. По предписанию Роспотребнадзора метрополитен отключит электропитание базовых станций, на которые не оформлены документы, говорится в письме. Так решено на совещании представителей метрополитена и Роспотребнадзора.

По оценке источника в московской мэрии, в метро работает как минимум 600–700 базовых станций. Действия метрополитена и Роспотребнадзора могут привести к массовым отключениям оборудования МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» и оставить пассажиров без связи практически на всех станциях, опасается он.

Санитарно-эпидемиологические заключения согласно методическому указанию Роспотребнадзора действуют три года. На большинство базовых станций «большой тройки» срок заключений истек. Операторы не продлевают их, поскольку уже согласовали планы по модернизации сетей в метро к чемпионату мира по футболу 2018 г. Оформлять и старое, и новое оборудование долго и дорого, утверждают собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, общие затраты на оформление и получение документов в Роспотребнадзоре на одну типовую базовую станцию составляют 60 000 руб., а сроки – до полугода. Причем документы принимаются только в бумажном виде, а согласование носит разрешительный, а не уведомительный характер: любая неверная запятая приводит к тому, что затраты на согласование удваиваются, сетует он.

Сигнал в убыток Выручку от обслуживания пассажиров московского метро операторы не раскрывают. В метро они работают, по сути, в убыток. Присутствие в подземке необходимо в первую очередь в имиджевых целях и для поддержания лояльности абонентов, говорит сотрудник одного из них.

Избежать отключений может только Tele2, говорит источник в мэрии. Ведь компания вышла в Москву только в 2015 г., разрешительные документы у нее новые.

Предписания об отключении базовых станций от электропитания Роспотребнадзор не выдает, это делается только по решению суда, передала «Ведомостям» руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Никакие материалы в суд не передавались, добавляет она.

Представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» обещают предоставить метрополитену все необходимые документы. Но они указывают, что единовременно это сделать невозможно. Например, МТС и «Вымпелком» на часть объектов только получают новые разрешения.

Ситуация вызывает серьезную озабоченность – спешка с отключением связи на социальных объектах недопустима, сторонам необходимо определить разумные сроки для разрешения спорных вопросов, говорит представитель департамента информационных технологий Москвы Елена Новикова. Главными должны быть интересы абонента, тем более что у московского правительства есть официальное поручение премьера Дмитрия Медведева работать над качеством связи в Москве и снижать административные барьеры для операторов, напоминает она.

Представитель Tele2 отказался от комментариев. Его коллега из метрополитена уверяет, что речи об отключении базовых станций не идет.