Голодец: 12 000 сокращаемых сотрудников Пенсионного фонда без работы не останутся

Вице-премьер России Ольга Голодец заверила, что 12 000 сокращаемых сотрудников Пенсионного фонда России не останутся без работы. «Речь идет о передаче администрирования из Пенсионного фонда в налоговую службу, поэтому люди переходят из одной организации в другую», - сказала она ТАСС. Это «вовсе не означает, что люди уходят на улицу», «люди просто переходят из одной организации в другую», объяснила чиновница.

О сокращении в 2017-2019 гг. 12 000 сотрудников, или 10% от штата ПФР, 8 декабря объявил руководитель фонда Антон Дроздов. Он связал это с передачей функций администрирования. Пресс-секретарь ПФР Марита Нагога на вопрос о дальнейшем трудоустройстве сотрудников тогда ответила, что на данный момент идут «сложные переговоры с ФНС о том, чтобы они взяли к себе часть наших сотрудников». По ее словам, скорее всего, возьмут лучших, но не всех.