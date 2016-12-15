«Ромир»: оливье обойдется россиянам в этом году от 179 до 224 рублей

Исследовательский холдинг «Ромир» в преддверии Нового года изучил средние цены на набор продуктов для традиционного для новогоднего стола салата оливье и установил, что самый дешевый из них предлагает сеть «Ашан» – 179 руб. 03 коп., самый дорогой – «Лента» (223 руб. 98 коп.), сообщается в пресс-релизе холдинга.

Салат может оказаться и дешевле, если его ингредиенты покупать не в одном магазине, а обойти пять торговых сетей с лучшими ценовыми предложениями.

Самый же дорогой оливье может стоить 255 руб. 23 коп., если покупать его составляющие по самым высоким ценам в четырех различных сетях.

Цены анализировались в сетях «Магнит», «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Лента», «О'кей», «Карусель» и «Метро С&С».

Расчеты делались на 6 порций салата.

В среду «индекс оливье» высчитал Росстат. По его данным, по сравнению с прошлым годом стоимость порции оливье выросла до 310,06 руб., тогда как раньше стоила 304,72 руб.

Из необходимых ингредиентов больше всего в цене вырос майонез, подорожав на 8,6%. Цены на консервированные огурцы и зеленый горошек увеличились на 3,2%, а на вареную колбасу – на 1,3%. Но репчатый лук и морковь за год подешевели более чем на 15%, яйца – на 4,9%, а картофель – на 1,3%.