Росстат высчитал «индекс оливье» на 2016 год

Продукты, необходимые для приготовления салата оливье к новогоднему столу, за 2016 г. подорожали на 1,8%, сообщает Росстат. По сравнению с прошлым годом стоимость порции оливье выросла до 310,06 руб., тогда как раньше стоила 304,72 руб.

Из необходимых ингредиентов больше всего в цене вырос майонез, подорожав на 8,6%. Цены на консервированные огурцы и зеленый горошек увеличились на 3,2%, а на вареную колбасу – на 1,3%. Но репчатый лук и морковь за год подешевели более чем на 15%, яйца – на 4,9%, а картофель – на 1,3%.

Росстат также подсчитал изменение стоимости другого традиционного новогоднего блюда - сельди под шубой. Стоимость продуктов для приготовления селедки под шубой за выросла на 3,7% до 154,96 руб.

В среднем россиянам, чтобы накрыть новогодний стол, необходимо потратить в этом году примерно 5600 руб., что на 3,6% больше, чем в 2015 г.

По данным исследования, проведенного компанией «Ромир», большая часть россиян, как всегда, собирается встретить Новый год дома или на даче в кругу семьи. В гостях у друзей будет каждый четвертый, еще 10% собираются веселиться в ресторане или путешествовать. Из них 2% отправятся за границу. Как обычно, у 4% пока нет планов на Новый год, а 2% собираются работать.