Высокий рост промпроизводства в России за 11 месяцев и в ноябре связан с новой методикой расчета

Росстат в ноябре и за 11 месяцев рассчитал индекс промпроизводства по новой формуле, в связи с чем рост за январь-ноябрь оказался выше, чем указывала помесячная динамика за 11 месяцев, сказал «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с расчетами Росстата.

В Росстате в четверг вечером «Интерфаксу» не смогли предоставить комментарий в отношении формулы статистики за ноябрь и за 11 месяцев.

Представитель Минэкономразвития сказал «Интерфаксу», что в министерстве сейчас уточняют цифры.

Росстат в четверг сообщил, что промышленное производство в России в ноябре 2016 г. выросло на 2,7% (максимальный уровень с декабря 2014 г.) по сравнению с тем же месяцем 2015 г. после снижения на 0,2% в октябре, падения на 0,8% в сентябре и роста на 0,7% в августе.

Данные по промышленности оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце ноября, предусматривал рост промпроизводства за месяц на 0,6%.

Как сообщалось, в июле было снижение промышленности на 0,3%, в июне - рост на 1,7%, в мае - рост на 0,7%, в апреле - рост на 0,5%, в марте - снижение на 0,5%, в феврале - рост на 1% (за счет високосного дня), в январе - снижение на 2,7%.

На несоответствие накопленной цифры динамики промпроизводства за 11 месяцев и помесячной динамики указывает старший экономист Sberbank CIB Антон Струченевский.

«Если взять помесячную динамику, которую дает Росстат, то за 11 месяцев получим рост промпроизводства на 0,3%, а не на 0,8%. Скорее всего, Росстат с ноября пересмотрел методику и в дальнейшем уточнит цифры и за январь-октябрь», - сказал он.