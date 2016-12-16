Набиуллина: Снижение ставки должно сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия

Скорость снижения ключевой ставки будет определяться так, чтобы денежно-кредитные условия оставались умеренно жесткими. Об это сегодня на пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Скорость снижения ставки будет определяться таким образом, чтобы денежно-кредитные условия оставались умеренно жесткими, пока это необходимо для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий», - сказала она.

По оценке председателя ЦБ, снижение ключевой ставки более вероятно в I квартале 2017 г.,, чем во втором. К концу 2016 г. инфляция составит 5,4-5,8%, считает ЦБ.