Уровень налоговой нагрузки в 32% ВВП достаточен для сбалансированности бюджета – Силуанов

Совокупный уровень налоговой нагрузки в России в 32% ВВП достаточен для обеспечения сбалансированности бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде РСПП.

«У нас сейчас примерно уровень нагрузки налоговой, если мы возьмем все объемы перераспределения через бюджетную и квазибюджетную систему, через государственные внебюджетные фонды, при цене (нефти) $40 за баррель – 32% ВВП. Если смотреть на перспективу, я могу сказать, что нам достаточно этого объема доходов, перераспределения, для того чтобы выполнить все наши [расходные] обязательства», – сказал он.

Силуанов подчеркнул, что налоговую систему России необходимо «поднастроить» таким образом, чтобы стимулировать выход из тени тех, кто еще уклоняется от налогов.

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