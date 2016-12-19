В Великобритании перед Рождеством забастовали почтальоны, железнодорожники и сотрудники авиакомпаний

Перед Рождеством в Великобритании собираются бастовать тысячи сотрудников почтовой службы, железнодорожных компаний и авиакомпаний, сообщает русская служба ВВС. 19 и 20 декабря, а также в субботу будут бастовать около 3000 сотрудников Королевской почты. Менеджмент предприятия сообщил, что акция затронет не все 300 почтовых отделений, а только около 50, в профсоюзе говорят, что это не так и что даже если отделение открылось, оно может оказывать не полный ассортимент услуг. Бастующие протестуют против закрытия многих отделений, а также изменений в пенсионном и трудовом законодательстве. В среду и в четверг к акции могут присоединиться водители службы доставки, которые развозят по почтовым отделениям наличные деньги.

Продолжается забастовка работников железнодорожной компании Southern, которая обслуживает пригородные поезда, соединяющие Лондон с близлежащими графствами Кент, Хэмпшир и Суссекс, а также экспресс-электричку, которая курсирует между лондонским вокзалом «Виктория» и аэропортом Гэтвик. Эта акция запланирована на два дня. Руководитель объединенного профсоюза работников транспорта RTM Мик Кэш заявил: «На этой неделе бастуют наши проводники в Southern, защищая безопасность пассажиров, и это является проблемой для всего нашего профсоюза». По словам бастующих, компания отменила все поезда, якобы по вине бастующих, хотя бастуют только проводники, но не машинисты. Southern отвергает эти обвинения.

В Рождество намерены бастовать бортпроводники Вritish Airways, недовольные зарплатами. Сообщалось, что акция затронет «Хитроу» и что в ней могут участвовать около 2000 человек. Пока было объявлено, что 19 декабря по этому вопросу пройдут примирительные переговоры в Консультативной, согласительной и арбитражной службе (Acas). Компания заявила, что намерена работать по полному графику 25 и 26 декабря, и призвала профсоюз отменить забастовку и перейти к позитивному диалогу с менеджментом.

Кроме того, 23 и 24 декабря собирались бастовать члены профсоюза Unite, работающие в багажной службе 18 аэропортов по всей Великобритании. Они также недовольны зарплатами.