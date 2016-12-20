ЦБ никогда не был так уверен в достижении прогноза по инфляции, как сейчас – Швецов

Банк России никогда не был так уверен в достижении прогноза по инфляции, как сейчас уверен в достижении 4% в 2017 г., заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на XII Международном репо-форуме.

«Никогда у Центрального банка не было столь высокой уверенности в достижении цели по инфляции, какую мы имеем сегодня по 2017 г.», – сказал Швецов.

Он отметил, что это не разовая задача – обеспечить 4% в 2017 г., а ЦБ должен обеспечить удержание инфляции на этом уровне неограниченный срок за счет своих инструментов, за счет прежде всего заякоривания инфляционных ожиданий.

«Если мы видим достаточно хорошую динамику по инфляционным ожиданиям юридических лиц и профессионалов финансового рынка, в том числе аналитиков, то население чуть-чуть отстает», – сказал Швецов.

«Мы прогнозируем пусть небольшой, около 1%, но экономический рост, это сильно позитивно для финансового сектора, поскольку кредитоспособность заемщиков зависит от того, может ли предприятие продавать свою продукцию, есть ли на нее спрос. Таким образом, мы видим снижение рисков и в банковской системе в 2017 г., и позитив на фондовом рынке, в общем-то, ожидания от 2017 г. достаточно благоприятные», – подчеркнул первый зампред ЦБ.

Швецов отметил, что в 2017 г. произойдет важное событие – переход банковского сектора в состояние профицита ликвидности за счет того, что бюджет тратит суверенные фонды, которые были накоплены в период высоких цен на нефть, закрывая частично дефицит бюджета. Частично дефицит бюджета будет закрываться рекордными заимствованиями на рынке ОФЗ, в том числе в нетрадиционных для Минфина валютах, таких, как китайский юань.