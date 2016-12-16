Набиуллина ожидает инфляцию в России на конец года на уровне 5,4–5,8%

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что регулятор прогнозирует по итогам текущего года инфляцию в России на уровне 5,4-5,8%, передает ТАСС.

«По нашим оценкам на 12 декабря, годовые темпы роста потребительских цен снизились до 5,6%. Накопленная с начала года инфляция по итогам ноября составила 5% - это исторический минимум за всю историю наблюдений. На конец года мы ожидаем инфляцию 5,4-5,8%», - сказала она.

По ее словам, накопленная инфляция в России в ноябре достигла исторического минимума и составила 5%.

«Развитие экономической ситуации в целом отвечает нашим ожиданиям. Инфляция замедляется в соответствии с прогнозом, экономика начала входить в фазу восстановления, инфляционные риски, связанные с бюджетной политикой, снизились», - пояснила она.