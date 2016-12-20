Путин утвердил повышение МРОТ на 300 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4% до 7800 руб. в месяц. МРОТ будет увеличен с 1 июля 2017 г. Документ принят Госдумой 7 декабря и одобрен Советом Федерации 14 декабря.

На данный момент МРОТ в России составляет 7500 руб. В соответствии с Трудовым кодексом России МРОТ не должен быть меньше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

В начале декабря правительство снизило прожиточный минимум в целом по России на 67 руб. – до 9889 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 10 678 руб., для пенсионеров – 8136 руб., для детей – 9668 руб.

По данным Росстата, в III квартале 2016 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 18,8 млн человек, или 12,8% населения, что на 5% больше, чем за тот же период 2015 г. (17,9 млн, 12,4%). Численность бедных по итогам девяти месяцев – 20,7 млн (14,1%), на 330 000 больше, чем год назад.