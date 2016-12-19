Признание бедности

Государство стремится выяснить, можно ли при продолжении стагнации сэкономить на растущем числе бедных. Решить эту проблему непросто и из-за различий между реальной численностью бедных и официальной статистикой. В пятницу на совещании с заместителями губернаторов по социальным вопросам вице-премьер Ольга Голодец обратила внимание на их несоответствие. Она также сказала, что на прожиточный минимум «выживать сложно, сегодня это расчетный показатель и мы должны понимать, как нам дальше двигаться». Строить социальную политику проблематично: «Если мы говорим человеку: «ты не бедный», а он – бедный, это очень тяжелая ситуация» (цитаты по «Интерфаксу»).

По данным Росстата, в III квартале 2016 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 18,8 млн человек, или 12,8% населения, что на 5% больше, чем за тот же период 2015 г. (17,9 млн, 12,4%). Численность бедных по итогам девяти месяцев – 20,7 млн (14,1%), на 330 000 больше, чем год назад.