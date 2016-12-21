Орешкин может войти в наблюдательный совет Сбербанка вместо Силуанова

Новый министр экономического развития Максим Орешкин может войти в наблюдательный совет Сбербанка.

Минфин выдвижение согласовал, Минэкономразвития в минувшую пятницу направило соответствующее письмо в правительство, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

Это не «автоматическая» замена по должности, которая уже произошла в ВЭБе, готовится в Национальном финансовом совете и ряде других органов: в набсовете Сбербанка нет предшественника Орешкина Алексея Улюкаева и вообще представителей Минэкономразвития. Выдвижение Орешкина связано с тем, что глава Минфина Антон Силуанов перейдет в набсовет ВТБ, где после отставки Улюкаева с поста министра освободилась позиция председателя, говорит источник агентства в финансово-экономическом блоке правительства.

Обязанности председателя набсовета ВТБ сейчас исполняет экс-председатель Банка России Сергей Дубинин. Новый постоянный председатель будет избран на годовом собрании акционеров ВТБ, которое пройдет раньше обычного - в апреле, говорил ранее предправления банка Андрей Костин.

В ВТБ от комментариев отказались, комментариями Сбербанка «Интерфакс» пока не располагает.