Что может сделать Максим Орешкин

Все последние годы влияние Минэкономразвития слабело. При Алексее Улюкаеве даже в макроэкономическом прогнозировании были сданы позиции. Прогноз вносит в правительство Минфин, что выглядит в сложившейся ситуации вполне логичным, – он превратился в набор показателей, подогнанных под бюджетную задачу.

По мере того как Минэкономразвития теряло вес, Минфин его накапливал. Сейчас Минфин перевешивает чуть ли не все остальное правительство. За экономику отвечают Минфин и ЦБ, туда «руководство правительства, администрация президента обращаются за экспертной помощью», констатировал первый вице-премьер Игорь Шувалов, представляя Максима Орешкина в Минэкономразвития.

На первый взгляд назначение новым министром Орешкина означает, что Минэкономразвития, по выражению одного чиновника, «слили» – оно будет во всем поддерживать Минфин. Набрать сильную команду (за исключением макроэкономического блока) Орешкину будет чрезвычайно сложно. Политического веса у него нет. И Орешкин рискует остаться замминистра финансов в статусе министра.

Произошло объединение идеологий, поспешил сказать его бывший начальник Антон Силуанов, теперь «у нас не будет разногласий по прогнозам социально-экономического развития», «не будет никаких амбиций со стороны одного министерства или другого». И вот тут-то он может ошибаться.

Как раз амбиций у Орешкина более чем достаточно. И в правительстве, где многие недовольны чрезмерным усилением Минфина, ждут их проявления. Шувалов прямо сказал, что министерство будет концентрироваться на развитии и может вернуть себе часть утраченных функций.

Часто трудно предсказать, как поведет себя человек в обычной жизненной ситуации. Бюрократия куда более предсказуема. При смене «фуражки» трансформация почти неизбежна, как это произошло с переехавшим из ЦБ в Минэкономразвития Улюкаевым. Так устроена бюрократическая машина, рассуждает бывший чиновник: «Придется подписывать документы, требующие конфликта с Минфином, например по госкомпаниям: для одного важнее дивиденды, для другого – инвестиции». Нужен, как и прежде, спор «двух кафедр – развития и финансов», призывает владелец промышленного холдинга.

На трансформацию времени немного – 1,5 года. Чтобы накопить политический вес, возродить команду и разработать стратегию развития – слишком маленький срок. Тем более что главная проблема Минэкономразвития – в отсутствии спроса власти на развитие. Ее политика – это уже не искусство даже возможного. Скорее она делает невозможным то немногое, что еще возможно.