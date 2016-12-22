Тариф по системе «Платон» в 2017 году будет увеличен вдвое

Тариф по системе «Платон» в 2017 г. будет увеличен в 2 раза – до 3,06 руб. с 1 км. Об этом сообщил в четверг журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

«Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 коп., необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 г. Как – сейчас думаем», – сказал Соколов на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области.

По его словам, на данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства. «Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 т наносит ущерб, равный проезду 20 000-30 000 легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», - отметил Соколов.

Тариф для большегрузов весом более 12 т по системе «Платон» действует с 15 ноября 2015 г. Изначально он планировался на уровне 3,73 руб. за 1 км, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков был снижен до 1,53 руб. Предполагалось, что с 1 марта 2016 г. тариф возрастет до 3,06 руб. за 1 км, но и от этого повышения было решено отказаться до осени 2016 г., после чего планировалось вернуться к обсуждению тарифного вопроса.