Путин прокомментировал возможность роста тарифов «Платона»

Решение о возможном повышении тарифов для большегрузных автомобилей в рамках системы «Платон» должно быть сбалансировано и хорошо просчитано. Об этом заявил в четверг, 8 декабря, президент России Владимир Путин.

«Проблема известна, и я полностью на вашей стороне в том смысле, что мы должны поддержать малый бизнес», - сказал он на заседании президентского Совета по правам человека.

Таким образом Путин прокомментировал выступление профессора кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики Ильи Шаблинского, который заявил, что дальнейшее повышение тарифов на проезд большегрузов ударит по малому бизнесу.

Президент подчеркнул, что системы, подобные «Платону», есть во многих зарубежных странах, в том числе и в тех, где дороги изначально строились с расчетом на проезд по ним большегрузных автомобилей.

Система «Платон» работает с 15 ноября 2015 г. К середине ноября текущего года - за год работы - в системе было зарегистрировано 773 000 из 1 млн 12-тонных грузовиков, которые, по данным Росавтодора, потенциально могут выезжать на федеральные дороги. За это время пользователи перечислили в бюджет страны больше 17 млрд руб.