Минэкономразвития раскритиковало предложение повысить тариф «Платона»

Минэкономразвития не поддерживает проект постановления правительства о повышении размера тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств. Соответствующая позиция изложена в письме Минтрансу замминистра экономического развития Станислава Воскресенского.

По словам источника, показатели собираемости платы не учитывают перевозки транспортными средствами разрешенной массой свыше 12 тонн, осуществляемые за пределами областей, где установлены контрольные рамки. Из-за того, что в системе зарегистрировано менее 50% всех транспортных средств, Минэкономразвития считает целесообразным сохранить размер платы до 1 июля 2017 г.

В ведомстве считают необходимым дополнительно проработать вопрос сроков повышения платы, «а также величины такого повышения, принимая во внимание необходимость плавного повышения размера платы и учета графика, предусмотренного концессионным соглашением».