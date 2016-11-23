Минтранс обдумывает распространение «Платона» на 3,5-тонники

Нововведение может ударить по рознице, но может способствовать и консолидации автотранспортной отрасли

Статья опубликована в № 4209 от 23.11.2016 под заголовком: «Платон» возьмется за тех, кто полегче

Минтранс выясняет, стоит ли ввести сбор за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 т, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Минтранс не ответил на запрос. Похожий контракт, по данным zakupki.gov.ru, – «Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу «пользователь платит» – заключила с Высшей школой экономики (ВШЭ) ФКУ «Ространсмодернизация» в июне (цена – 10,8 млн руб., окончание работ – 15 ноября 2016 г.).

ВШЭ выиграла конкурс и получила контракт, работа еще не окончена, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

Представительница зампреда правительства Аркадия Дворковича отказалась от комментариев. Представитель оператора «Платон» – «РТ-инвест транспортные системы» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест») – заявил, что с ними эти планы не обсуждались.

По европейской классификации грузовики от 3,5 до 12 т относятся к подкатегории N2, такие машины производят «Камаз» (43253), Iveco (EuroCargo), Mercedes-Benz (Atego), Renault (Midlum) и др.

Грузовики массой от 3,5 т используются, как правило, для доставки на небольшие расстояния – например, из распределительного центра в точки продаж, передал через представителя директор по транспорту FM Logistic Александр Дьяконов. В основном они работают на коротких отрезках, знает начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин, например из Москвы в Тулу, Рязань, Тверь, Клин и т. д.

Небольшие грузовики занимают свою нишу и пользуются спросом, рассказал начальник отдела российского экспедирования логистической компании «Даксер» Алексей Черкашин, в компании которого на них приходится 5–15% перевозок. Введение платы «Платону» для данного класса автомобилей сильно ударит по перевозчикам, использующим мелко- и среднетоннажные машины, предупреждает Воеводин. Себестоимость перевозки единицы товара вырастет и от таких перевозок откажется грузоотправитель, прогнозирует вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

Дальние перевозки грузовиками от 3,5 т чаще всего экономически невыгодны, говорит Алексеев. Из Москвы в Тверь стоимость перевозки грузовиками массой 5 и 20 т отличается всего на 10–12% и затраты на перевозку единицы товара оказываются значительно выше, объясняет Воеводин. Сборы в федеральный дорожный фонд распространение «Платона» на менее крупные автомобили вряд ли повысит, резюмирует Алексеев, но это будет стимулировать укрупнение рынка: те, кто раньше использовал собственный транспорт, будут пользоваться услугами коммерческих перевозчиков, которые могут формировать сборные грузы, снижая себестоимость перевозки.

В итоге может повыситься эффективность логистики, развитие рынка: индивидуальный перевозчик не может полностью выполнить все требования транспортного законодательства – обучать сотрудников, соблюдать режим труда и отдыха, обеспечивать техническое обслуживание, предрейсовый медицинский осмотр, рассуждает Алексеев.

Логично ввести плату за километр для всех автомобилей – грузовых, легковых, электрических – и, вероятно, это будет введено по всему миру, потому что система e-road pricing гораздо справедливее, чем топливные акцизы, говорит Блинкин, возможна тонкая настройка, дифференцированный тариф в зависимости от качества дороги. Прогрессивное человечество уже давно выполнило такие исследования, поэтому исследование о сборе с 3,5-тонников – догоняющее развитие с отставанием, убежден он.

Пока сбор с 3,5-тонников с грузоперевозчиками не обсуждался, говорит президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, но власти надо учиться смотреть на бизнес не как на источник денег для бюджета, а как на партнера, объяснять, что бизнес получит взамен.

Можно предположить, что введение сбора в «Платон» с 3,5-тонников вызовет возмущение и негативные настроения у перевозчиков, считает Черкашин, любое изменение – стресс для бизнеса, безусловно, будут какие-то неудобства. В любом случае транспортные компании включат новые затраты в стоимость перевозок, уверен он.