Росавтодор рассчитывает на увеличение сборов от системы «Платон» до 40 млрд рублей

Росавтодор ожидает увеличения поступлений в бюджет от системы «Платон» в два раза, до 35-40 млрд руб., в случае возврата к первоначальному тарифу. С таким заявлением выступил замруководителя ведомства Дмитрий Прончатов.

«Мы надеемся, что правительством будет принято решение о возврате тарифа к первоначальному значению. Мы надеемся удвоить сборы, надеемся на сбор порядка 35-40 млрд руб.», - сказал он.

В 2016 г. летом на ремонт дорог было направлено более 10 млрд руб., свыше 12 млрд руб. пошло на строительство и капитальный ремонт инженерных сооружений, мостов.

Система «Платон» действует с 15 ноября 2015 г.