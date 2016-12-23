Первый вопрос на большой пресс-конференции Путина был про состояние экономики

Президента Владимира Путина на большой пресс-конференции 23 декабря попросили оценить состояние российской экономики. Это был первый вопрос. Он предложил посмотреть на макростатистику. В прошлом году спад экономики - 3,7%. В этом году будет небольшое снижение ВВП, около 1%, затем этот прогноз улучшался. За ноябрь мы наблюдаем большой рост, так что по году у нас будет, скорее всего, спад экономики в пределах 0,5-0,6%. Президент отметил отдельные отрасли, которые поддерживают экономику в целом, в частности сельское хозяйство, которое демонстрирует хорошую динамику.

Инфляция в этом году будет смотреться иначе. Самый лучший показатель был в 2011 г. - 6,1%. В этом году у нас будет уверенно меньше шести, скорее всего, в районе 5,5%, это рекордный уровень инфляции, добавил президент. По его словам, это дает основания ожидать, что скоро удастся выйти на целевой уровень по инфляции в 4%.

Резервы правительства остаются на уровне $100 млрд, по словам Путина, они почти неизменны, а резервы ЦБ даже подросли, так что у экономики есть хорошая подушка безопасности. Дефицит бюджета президент назвал приемлемым и обратил внимание на положительный баланс внешней торговли.

Рост погрузки на транспорте он назвал хорошим показателем, что означает улучшение ситуации в экономике. Также радует Путина снижение оттока капитала.

Доходы населения, по выражению президента, «припали», это ведет к снижению потребительского спроса и плохо влияет на инвестиции, отметил он. Но рост реальной зарплаты настраивает «на позитивный лад». В социальной сфере сохраняется положительная динамика в демографии, хотя чуть-чуть поменьше стала рождаемость, зато статистика смертности улучшилась, добавил он.

«В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу, он реализуется и реализуется со знаком плюс в целом», - заверил Путин.