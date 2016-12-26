ВВП России снизился на 0,6% в январе – ноябре – мониторинг Минэкономразвития

ВВП России в январе - ноябре снизился на 0,6%, следует из мониторинга Минэкономразвития. В ноябре российская экономика выросла на 0,5% по сравнению с ноябрем 2015 г., это наблюдается впервые с декабря 2014 г., отмечает «Интерфакс».

Очищенный от сезонного фактора ВВП в ноябре продемонстрировал рост на 0,1%.

Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике ВВП на 2016 г. до минус 0,5% с минус 0,6%. «Основными факторами роста являются улучшение ситуации в промышленности, оптовой торговле, рост физических объемов экспорта, замедление падения инвестиций, а также повышение индекса-дефлятора за счет роста экспортных цен», - говорится в мониторинге.